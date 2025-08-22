La restauradora vegana
A veure. Que una cuinera sigui vegana té la importància que vulguem donar al tema. Ara bé, que aquesta mateixa cuinera afirmi, urbi et orbi, en l’última edició del Joc de Cartes Estiu que no tasta mai els plats que cuina perquè no li agraden... no té lògica. Doncs això és el que va passar per a esglai de Marc Ribas en la recerca del millor bar de tapes del Vallès. Evidentment no va guanyar, cosa lògica, però aquest local de Castellar del Vallès ja ha quedat com una de les fites del concurs gastronòmic de TV3. Va vèncer La Taverna 1984 de Sant Cugat i segon es va col·locar Rauxa de Sabadell. Però deixant de banda aquesta tremenda incongruència que suposa que un xef no tasta el que cuina perquè no és del seu gust... hi ha un altre detall que comença a grinyolar en el ja veterà espai de la pública catalana. Abans, almenys es guardaven les formes. Ara ja no. Tots puntuen l’adversari tan baix com poden, simplement perquè no puguin guanyar-los al Joc de Cartes. Cosa que demostra que potser l’actual format ja està més que esgotat.