Desbordats pel foc
Abans de res, que quedi clar que el que escriurem a continuació no demostra insensibilitat i falta de solidaritat per la nostra part. I ja és trist que, per la imperant correcció política, hàgim d’anar posant-nos tiretes abans de la ferida. Però, en fi, són els temps que corren.
Anem al gra. Estem vivint un estiu en què el foc assola aquest país. Hectàrees calcinades, pobles evacuats i veïns que ho han perdut tot... Però això no treu que tinguem la sensació que amb tanta reiteració als informatius es provoqui el contrari del que presenti. Un exemple palmari el trobem a La 1. Veiem a Malas lenguas que els incendis són els protagonistes. Després ve Aquí la Tierra que s’ha convertit en monotemàtica del foc i, sense publicitat, entra el telenotícies nocturn amb les dos connexions a tots els escenaris que es cremen. Sí, és notícia, però tret del fet que cada programa té els seus reporters desplaçats a peu de flames, el que demostra és que pressupost sí que n’hi ha, i la informació és la mateixa. Aclaparador, la veritat.