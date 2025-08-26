El trist esdevenir de Terelu
A Telecinco estan plantejant-se seriosament què fer amb Terelu Campos. A l’ombra sempre protectora de la seua mare, María Teresa Campos, es va obrir un camí malgrat que com a presentadora mai ha passat de mediocre i la popularitat la va assolir més per les seues baralles familiars que no pels mèrits professionals. Després d’anades i vingudes per diverses cadenes havia aconseguit quedar-se amb una part, inicialment, de la final del Fiesta del cap de setmana i durant les vacances d’Emma García, la titular. Es tractava d’una mala còpia del ¡Qué tiempo tan feliz! de la seua mare amb un toc lacrimogen i un altre de maldat, dedicat a personatges, la majoria ja morts: Rocío Dúrcal, Rocío Carrasco, Manolo Escobar, Carmen Sevilla; i d’altres en hores baixes com Isabel Pantoja o retirats voluntàriament, com és el cas de Pepa Flores. L’audiència, en picat. Aquest cap de setmana la van posar com a obertura i la cosa encara va empitjorar més. A les xarxes li han dit de tot: impostada, sobreactuada i qualificatius similars. Ho diuen ara mateix, no saben què fer amb ella.