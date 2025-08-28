Telecinco, a totes
De moment, i a falta de donar a conèixer dos o tres noms que es coneixeran dies o moments abans de l’estrena el dijous vinent 4 de setembre, l’elenc és esforçat, a més d’influencers i famosets de Mujeres y hombres y viceversa, i està encapçalat per Gloria Camila Ortega Mohedano, la filla de Rocío Jurado i Ortega Cano, que sempre està allà; Sonia Monroy, veterana que sempre dona la nota a la porta dels Premis Oscar abillada amb la rojigualda; Jessica Bueno, ex, entre molts d’altres, de Jota Peleteiro; Kike Calleja, el tertulià tafaner de Mediaset, i Elena Rodríguez, mare de la ja poc coneguda Adara Molinero.
Encara no ha acabat oficialment l’estiu i Mediaset ja ha posat en marxa la maquinària pesant, pensada per a la tardor, per recuperar una vegada per totes el lideratge perdut. I ho farà posant a l’escenari una de les seues cartes més rellevants, les que no li solen fallar mai: Supervivientes amb l’adjectiu afegit d’All Stars. Això és, concursants que en un determinat moment van donar nits de glòria al reality.