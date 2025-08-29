Poncela, un totterreny
Aquest estiu està resultant letal pel que fa a les figures mediàtiques. Acaba de morir l’actor Eusebio Poncela (Madrid, 1945), un totterreny de la interpretació que tant brillava al cine com al teatre o a la televisió i que, com no podia ser d’una altra manera, també va ser protagonista a la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Lleida, concretament en la sisena edició, el març del 2000.
A Poncela, televisivament parlant, el recordem a la mítica Los gozos y las sombras, però sobretot, com a protagonista al llarg dels vuit capítols de Las aventuras de Pepe Carvalho (1986), el detectiu gastrònom sorgit de la ploma de Vázquez Montalbán. Ho destaquem pel fet que va ser l’actor que més vegades el va portar a la petita pantalla. Juanjo Puigcorbé, anys després, ho va fer quatre vegades en un personatge a qui van donar vida Juan Diego, Carlos Ballesteros, Patxi Andión, Omero Antonutti i fins i tot Constantino Romero. A més, amb Poncela, també vam disfrutar amb Ovidi Montllor com l’inefable Biscuter i Alicia Sánchez com l’enamorada Charo.