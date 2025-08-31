Sobredosi de retorns
Això de demà dilluns, televisivament parlant, pot ser com aquells anuncis de parafernàlia, perjudicial per a la salut. Així que consulti el seu farmacèutic amic o el seu metge de confiança abans d’asseure’s al sofà davant de la petita, que ara de petita ja no en té res, pantalla. Els pesos pesants de les diferents cadenes han escollit el primer dia de setembre per tornar, frescos i relaxats de les vacances, als seus programes confiant que l’audiència no els defraudarà en matèria d’audiència.
Així tenim, i segur que ens en deixem algun, Pablo Motos, El Gran Wyoming, Alfonso Arús, Ana Rosa Quintana, Sonsoles Ónega, Susanna Griso i MasterChef de La 1 amb promo, que les cuines tornaran a brillar, equívoca. I aquesta mateixa setmana encara falta Emma García, Supervivientes All Star, la carta de Mediaset per recuperar el lideratge (First Dates l’han passat també al cap de setmana) i el xou familiar d’Antena 3 per a la nit dels divendres. Però, no s’alarmin, La revuelta de Broncano torna l’altra setmana.