‘Supervivientes’ amb problemes
Ja ha arrancat la nova edició de Supervivientes, aquesta vegada All Star. Va fer un 16,8, que no està gens malament en els temps que corren, però sis punts menys que en l’última entrega, amb concursants més anònims, malgrat que amb Montoya de protagonista absolut. L’estrena ens va oferir moments televisius tan impactants (els mems volaven desencadenats a les xarxes) com el nou look de Jorge Javier Vázquez que semblava dissenyat pel seu pitjor enemic. Però no va acabar aquí la cosa. Resulta que en aquesta època de l’any, la platja hondurenya des d’on s’emeten els programes és zona d’implantació de tortugues marines autòctones i el grup ètnic Garofina (barreja entre africans i indígenes caribenys que hi viuen des de temps immemorial) es van mobilitzar i van aconseguir paralitzar l’espai, que no va poder dur a terme els salts des de l’helicòpter ni tampoc els jocs a peu de sorra. Els van haver de fer des de l’interior de la Palapa. I dels concursants, què en direm? Gloria Camila és l’estrella i la resta, candidats a polemitzar de cara a les gales que s’emetran des del plató.