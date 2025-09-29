González, l’incombustible
La veritat és que ens alegrem per Jordi González (Barcelona, 1961) i la seua tornada a TV3, precisament el dia del seu 63 aniversari, per posar-se al capdavant de Col·lapse, que durant una llarga temporada va conduir Ricard Ustrell. Ens en alegrem perquè no existeixen gaire professionals del mitjà que hagin estat capaços, des del seu debut l’any 1968 a La Palmera al circuit català d’RTVE, de sobreviure a crisis, pujades i baixades d’audiències, anys sabàtics i fins i tot una greu malaltia.
Va tornar en gran i amb una frase ja històrica. «Fa nou mil cent vint-i-cinc nits que vaig dir aquest “Bona nit!”» en clara referència al seu gran èxit televisiu, el late night de TV3 que va ser, sens dubte, el seu programa estrella, i al qual vaig acudir com a públic, amb la meua família, en diverses ocasions, per saber com era un xou per dins. Però el Jordi ha marcat escola a totes les cadenes possibles: Moros y cristianos, La noria, Gran Hermano, Supervivientes o Lazos de sangre. I de tots va saber sortir amb tot just rascades. Un cas, sens dubte, digne d’estudi.