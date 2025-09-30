La bipolarització no cessa
Des de l’època de Caín i Abel, l’estàs amb mi o en contra meva forma part de la història de la humanitat. Ara mateix domina completament la nostra existència, des del Congrés dels Diputats fins a les assemblees de les Comunitats de Veïns (si encara no n’estan convençuts, fixin-se en la pugna At. Lleida-Lleida FC, i ja ens ho explicaran). Al món de l’esport, a més, sempre han anat un pas per davant que la resta. Si guanyen els meus engrandim el triomf i minimitzem el rival exagerant-ne els errors; i si passa al contrari, el mateix. El Chiringuito, el programa de Mega, n’és un clar exemple. No té terme mitjà. Dissabte, amb Pedrerol sospitosament absent, va escenificar un vergonyós capítol, impropi d’una televisió i més propi d’una barra de bar (de segona fila, a més) després del 5-2 de l’Atlètic-Madrid. Tomás Roncero, madridista a mort, se les va tenir amb Cristóbal Soria, anti-Madrid a mort. Van començar insultant-se. Després van alçar la veu i finalment es van embolicar en una baralla verbal i amb empentes incloses. Gaire edificant no va ser la cosa, la veritat.