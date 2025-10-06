L’enèsim casament de l’any
Ni Gaza, ni Ucraïna, ni el sofriment de la flotilla, ni les últimes notícies d’igualtat de gènere que arriben des de l’Afganistan... Res. Cap ítem informatiu no va ser comparable aquest dissabte amb el casament, el segon ja, de Cayetano Martínez de Irujo (62 anys) amb Bárbara Mirjan (29) després de nou anys de vida en comú. Ell, d’uniforme de gala com correspon a un Gran d’Espanya, i ella, amb un disseny amb filigranes, i la cerimònia es va fer a l’església del Cristo de los Gitanos. Al convit, a Las Arroyuelas, el latifundi més gran de la Casa d’Alba amb 1.480 hectàrees, no hi va faltar ningú, a excepció de la Casa Reial: aristocràcia, món empresarial i populars com Bertín Osborne, Emilio Butragueño o Susanna Griso. Les teles s’hi van bolcar. A La 1, D Corazón va donar l’inici, entrada de convidats i nuvis en directe. Hola, per descomptat, es va quedar amb l’exclusiva de l’interior, i Fiesta de Telecinco ja a la tarda va fer gairebé un monogràfic, en què no van escatimar en tòpics de l’estil “tot Sevilla hi era”, “la capital andalusa paralitzada” o “el casament de l’any”. Fins al proper, esclar.