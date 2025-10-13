Quant, quant durarà?
Al llarg de la nostra vida professional hem vist molts programes televisius: molt bons, bons, regulars, dolents i molt dolents, però molt pocs com el que va perpetrar aquest dissabte RTVE, a la franja horària nocturna, titulat Cuánto, cuánto, cuánto, fins al punt d’haver de preguntar-nos a casa allò de “realment era necessari?” Suposadament s’emetia en directe, però això no és excusa, és més, si no ha de sortir bé, grava’l i edita’l, en lloc d’oferir en horari de màxima audiència un producte molt poc àgil, desordenat, inconnex, faltat de gràcia i, a més, interminable. Els presentadors, Eva Soriano i Aníbal López, francament millorables, i els concursants, Toni Acosta, Joaquín Reyes i Jorge Ponce, en mode “passàvem per aquí”. L’estudi de 1.600 metres quadrats, enorme, sí, però no fa falta, la veritat. La mecànica, confusa i gens atractiva, la interconnexió amb el públic no enganxa en absolut i el premi, 10.000 euros al guanyador, no justifica un disbarat tan gran. La pregunta després de veure l’estrena no pot ser cap altra: quant durarà en antena?