Més calma, Mamarazzis
No va acabar de funcionar l’estrena de Mamarazzis Pop&Cor, el programa del cor de La 2Cat en horari de prime time. Tot just va fer un 2,6 d’audiència, una de les dades més baixes des de la posada en marxa del segon canal de RTVE per a Catalunya i en català. Analitzant-ho de manera objectiva, val a dir que Lorena Vázquez i Laura Fa, de reconeguda trajectòria, tenen marge de millora, començant pel plató, que sembla tret d’un outlet i acabant amb aquesta sensació que va deixar el programa que totes dos intentaven explicar el màxim possible de coses en el menor temps possible, fet que va provocar en l’espectador una certa sensació d’aclaparament. Faltava pausa davant d’un ritme vertiginós amb les dos parlant alhora, atropellant-se, vocalitzant malament i oferint una imatge de caòtica improvisació. El contingut tampoc no va ser per llançar coets. Notícies que ja havien estat esbombades en altres programes i amb l’única exclusiva que Pep Guardiola s’ha comprat una caseta de solter a Barcelona però lluny del seu anterior domicili conjugal.