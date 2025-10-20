El rosa de RTVE
El món del cor i la premsa rosa sempre han tingut una relació la mar de peculiar amb RTVE. Dels pocs programes habituals sobre el tema en la seua etapa inaugural, la cosa anava de reportatges, gairebé publireportatges, sobre famosos més enllà d’alguna pregunta, amb doble intenció, dels habituals d’aleshores Tico Medina, Yale o Amilibia. Després es va passar a la cara amable de Corazón, corazón amb Cristina García Ramos, primer, i Anne Igartiburu, després. Per això qualsevol altre intent no ha interessat la seua fidel audiència. Ja tenia altres cadenes, a Tómbola; DEC, Salsa rosa o Sálvame, per saciar-se de maledicències, autòpsies obertes de famosos al plató o altres exhibicionismes de triperia televisiva. Per això, per incompatibilitats manifestes, no va triomfar a La 1 La familia de la tele. I també per això no han arrelat, de moment, les Mamarazzis a La 2Cat. Els múltiples errors en la seua estrena no amaguen que cal donar un altre enfocament als continguts que proposen Laura Fa i Lorena Vázquez. De moment encara hi ha temps.