La ruleta sona greixada
Malgrat que hi ha qui encara no ho té clar, els concursos de gran audiència han de ser fàcils d’entendre i divertits. Obrim parèntesi. Altres com Saber y ganar o Cifras y letras són per a una selecta minoria i d’aquí l’etiqueta de culte. Tanquem parèntesi. Això ho han assumit tant Antena 3 com Telecinco per a la nit dels dissabtes. Va guanyar, per poc, Mediaset amb el Bailando con las estrellas de famosets on l’important no és com ballen sinó qui balla.
Però Atresmedia ho va encertar de ple amb la versió nocturna (la de sobretaula continua com sempre) de La ruleta de la suerte. Jorge Fernández i Laura Moure, reforçant la banda musical de Joaquín Padilla amb Tayra Taylor, van vorejar l’empat tècnic completant refranys al paper i una prova final que mai guanya ningú, però és igual, el bon rotllo i la diversió fan la resta. A això se li diu jugar a cop segur. En canvi La 1, que en aquesta parcel·la no escarmenta, es va quedar amb un 5,1 amb l’insípid Cuánto, cuánto cuánto que, com ja vam escriure en el seu dia, fa tuf de cancel·lació.