Una estrena sense encant
És veritat. Tan sols fa una setmana de la publicitadíssima arrancada de La 2 Cat i potser és prematur jutjar com han anat els seus primers passos, però en honor a la veritat es pot dir, sense temor d’equivocar-nos, que no ha estat l’esperat. És més, posats a ser atrevits, asseguraríem que gran part del personal encara no s’ha assabentat de la seua presència a la graella televisiva. És més, des de la mateixa RTVE no fan la sensació de publicitar adequadament els continguts. Al seu web oficial no hi ha ni una sola referència, ni un enllaç, res... En la programació només es fa referència a les emissions per a l’estat, no per a les exclusives per a Catalunya. Del 70 per cent que es va anunciar en català, si descomptem els programes que ja s’emetien en les connexions anteriors, hi ha molt poca cosa. I del nou, només Xavier Bundó i el seu L’any que vas néixer crida l’atenció. Sí, també és cert que al gener desembarquen les estrelles, però, ara per ara, tot sona que des de Prado del Rey tenien un compromís electoral per complir i és el que han fet, i sense gaire entusiasme, la veritat.