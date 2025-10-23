La protesta que ningú va veure
Finalment el Vila-real-Barça no es jugarà a Miami. El principal patrocinador de l’esdeveniment s’ha fet enrere i ha deixat, literalment, amb el cul a l’aire Javier Tebas, el president de la patronal futbolística d’aquest país. M’expliquen que l’enrabiada de Tebas, que porta amb el projecte des del 2018, és monumental. Però atenció, Tebas és dels d’“arrieritos somos...”, o sigui que la guerra entre ell i Florentino Pérez continua més enverinada que mai. El cas és que des de l’AFE, el sindicat de futbolistes, es va organitzar aquest cap de setmana una protesta en tots els partits de Primera. Amb l’aquiescència arbitral, els equips van parar entre 15 i 30 segons a l’inici del joc per mostrar la disconformitat... La protesta va ser unànime tret, per raons òbvies, del Barcelona i el Vila-real, que estaven encantats de la vida amb el viatge i amb els abundants beneficis que els reportava la cosa. Tanmateix, les imatges de l’aturada no van poder veure’s. LaLiga va ordenar que no s’emetessin en directe i es mostressin unes vistes panoràmiques de les grades dels estadis. I això va ser el que va passar.