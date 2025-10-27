Això va d’aniversaris
Per fer anys a la televisió cal complir dos lleis inexorables: caure en gràcia i que tinguin paciència des de la cúpula si les coses no comencen bé. Aquesta setmana a la petita pantalla estem una miqueta saturats de tants aniversaris. Va començar la cosa amb Cine de barrio. Trenta anys promocionant un tipus de pel·lícules espanyoles normalment vilipendiades per la crítica però aplaudides a les sales pel públic. En un especial hi van ser presents José Manuel Parada, fundacional, amb Inés Ballester i Alaska, dos conductores, recordant-ne dos altres que ja no hi són: Concha Velasco i Carmen Sevilla. A Antena 3, Y ahora Sonsoles va celebrar divendres els primers tres anys de vida. I avui, El Hormiguero celebra el programa 3.000 amb Laura Pausini al plató. La cantant italiana és, després de Will Smith, l’estrella internacional que més vegades s’ha assegut al plató. Ho acceptem, però la resta de convidats de la setmana no sembla estar a l’altura de tan faust esdeveniment. És el que hi ha en producció, però La revuelta de Broncano segur que li donarà les gràcies.