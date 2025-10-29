La Cristina puja al carro
Dins del desembarcament de pesos pesants televisius a La 2 Cat, val a destacar, des de dilluns passat, el de Cristina Villanueva (Tiana, 1976). Tot un referent que va camí de tancar el cercle professional que va iniciar en els informatius de La 2 (2004-2006) i que va prosseguir a La Sexta Noticias (2007-2025). Ara s’ha posat al capdavant del matinal El segon cafè, de 10.35 a 13.00 i que ha obligat a retallar el Cafè d’idees de Gemma Nierga que acaba ara a les 10.30. Bé, serà per cafès a Sant Cugat! Pel que vam veure aquest dilluns, serà un informatiu plural, sense estridències i donant càmera i micro a qui s’ho mereixi i tingui alguna cosa a dir. De fet, el seu editorial de presentació, una mica llarg potser, ja va enarborar la bandera de l’anticrispació, aquest virus que sembla haver-se apropiat de les redaccions i platós de totes les cadenes, encara que potser, més que un segon cafè, el que realment cal és una primera til·la. I ben carregada. Per cert, i canviant de tema, la pallissa del programa 3.000 d’El Hormiguero a La revuelta va ser espectacular.