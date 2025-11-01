No saber-ne o per falta de temps
Potser va ser per no saber-ne, o per falta de temps per documentar-se adequadament o, millor encara, per locutar des dels estudis de Movistar còmodament asseguts en lloc de ser a cabina al Camp d’Esports, però la veritat és que els responsables de retransmetre l’Atlètic Lleida-Espanyol de Copa del Rei es van posar en mode funcionarial i van fer un treball, i permetin-me utilitzar un símil taurí que aquí encaixa com anell al dit, “de aliño”. O sigui, de complir l’expedient. Passarem per alt el to condescendent amb el “simpàtic equip ilerdenc”, i fins i tot mullar-se dient que el penal del 0-1 no ho va ser, però van demostrar conèixer molt poc la història de la rivalitat Lleida FC-At. Lleida. Res a veure, sense anar més lluny, les excel·lents prèvies, explicant el tema, d’El Periódico i La Vanguardia. Van vendre que els de Gabri jugaven al Camp d’Esports de manera excepcional per la Copa i es van passar tot el primer temps dient “uan” (sic) a Aldo One, fins que van rebre un missatge que els va fer veure que el seu nom es pronuncia One, tal qual.