El filó inesgotable
Les memòries de Joan Carles I, el rei emèrit, titulades Reconciliación i editades per Planeta, no arribaran aquí fins al 3 de desembre. Però és igual, ja no es parla de cap altra cosa. A França veuran la llum aquesta mateixa setmana i l’exmonarca ja ha concedit entrevistes als mitjans francesos. En les tertúlies etiquetades com a serioses i en les altres, sobretot aquestes, ha començat un debat inacabable sobre quant hi ha de veritat en el que diu, o diria, i quant és un intent de blanquejar els escàndols que van acabar amb el seu exili a Abu Dhabi, on per cert cada vegada passa menys temps. A tot això cal unir que no ha estat convidat per La Zarzuela als fastos oficials del 50 aniversari de la monarquia en aquest país. I encara falta que arribi el millor. Quan Reconciliación ja estigui als quioscos, tots buscaran les referències a Bárbara Rey. Se l’esmenti o no, és bona excusa per passejar-la pels platós, previ pagament, clar. O si més no perseguir-la pel carrer, amb càmera i micròfons a la mà, al crit de “què opines del que s’ha escrit?”. Serà el tema d’aquest Nadal, segur.