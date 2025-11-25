Què passa amb Perico?
Estan esvalotats els passadissos d’RTVE amb el rumor que és probable que Perico Delgado no renovi amb la casa. És un rumor però sona insistentment. Fa més de 30 anys, des que va deixar el ciclisme professional, que el de Segòvia fa els comentaris juntament amb el no menys il·lustre veterà Carlos de Andrés, en les grans proves ciclistes, sobretot Tour i Vuelta. Escoltar-los als dos, en plena sobretaula, ja forma part del ritual ciclista de la petita pantalla i fins i tot, que ens perdonin tots dos, l’amanyac perfecte per fer una becaina al sofà en les etapes, i per desgràcia cada vegada són més, en les quals no passa res tret de l’últim quilòmetre. Sé que en les altes esferes no van acabar d’agradar els seus últims comentaris durant la Vuelta a Espanya en què es va mostrar contrari als talls de carreteres, que van afectar de ple en el normal desenvolupament de la cursa, pels partidaris de pro-Palestina i en contra de l’equip israelià que competia. Ara aquests comentaris pot ser que li acabin passant factura i ens perdem les seues erudites, i alhora amenes, opinions.