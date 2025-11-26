Jordi anuncia que ho deixa
Jordi González (Barcelona, 1961) ho ha dit més que clar en una entrevista. El seu Col·lapse a TV3 serà el seu últim programa malgrat que ha afegit que pot durar tres mesos o tres anys, però que ho deixa. El popular presentador, que ha superat recentment una broncopneumònia bilateral que el va tenir tres mesos en coma i “més cap allà que cap aquí”, es mereix un descans. De fet, en televisió ja ho ha fet tot. Va començar a la pública catalana, en un programa de màxima audiència, com va ser Les 1.000 i una i ha trepitjat tots els platós de totes les cadenes que hi ha i que hi haurà, abans de tornar, tancant el cercle, a la pública catalana. També ha reconegut que a Telecinco cobrava fins a 120.000 euros per programa, i en tenia dos a la setmana. Assegura que té estalvis i com que no té fills s’ho gastarà com vulgui: aprenent a cuinar, cosa que ja és tot un repte, i passant una temporada al Japó, país al qual sempre ha volgut anar. Així doncs, que tot això sigui tan breu com sigui possible i que pugui començar com més aviat millor la seua nova vida. Sens dubte, s’ho ha guanyat.