El riure va per barris
Mentre que a Ten, cadena minoritària a més no poder, estan d’enhorabona perquè un dels seus ha sortit triomfador de la llarga i tediosa judicial, a Mediaset estan decebuts perquè han hagut de prescindir d’un altre col·laborador amb vint anys d’antiguitat a la casa. El que dèiem. El riure va per barris. Alessandro Lecquio, aristòcrata de família i sense més ofici que el de tertulià habitual de la casa a més d’haver-se casat amb Antonia Dell’Atte i amb Ana Obregón, amb la qual va tenir un fill, l’enyorat Aless, ha estat fulminantment cessat als seus platós. El consentit d’Ana Rosa ha caigut per l’acusació de la primera de les seues ex de maltractaments, cosa que porta denunciant des de fa lustres, amb demandes acceptades i rebutjades però que en una entrevista a El País han pres una credibilitat que abans no tenien. En canvi Belén Esteban ha sortit airosa en el seu plet amb Toño Sanchís, el seu exmànager. Dos anys de presó per a ell per haver-se apropiat de més de 400.000 euros de la seua representada. A Ten estaven destapant cava per aquest esdeveniment.