L’aposta de Mediaset
Les coses que té la vida... Ara mateix Mediaset ha posat la seua supervivència televisiva en mans d’un únic programa: La isla de las tentaciones, que és, índexs d’audiència en mà, l’única cosa que li funciona. I no deixa de ser curiós que mentre que ja ha anunciat que el reality, que és de tot menys real, tindrà una desena temporada, Gran Hermano, el seu vaixell insígnia de tota la vida, estigui a punt de naufragar precisament quan està celebrant la vintena edició. De fet, estan tan desesperats per evitar una cancel·lació prematura que ahir mateix, en una jugada més que arriscada, van fer entrar a la nova casa de Trescantos figuretes com Anabel Pantoja, finalista dissabte a Bailando con las estrellas (sí, la finalíssima ballarina gravada fa setmanes) i una concursant de l’edició 19. Però el més sorprenent és comprovar com a una cosa tan falsa, tan guionitzada, tan difícilment creïble, com aquesta apologia de l’adulteri en la relació de parella tingui tant predicament en l’audiència i a les xarxes socials més enllà del morbo.