Anatomia d’una sèrie
Aquest diumenge, com que no teníem cap altra cita que el Girona-Madrid de les nou de la nit, ens vam apalancar al sofà per empassar-nos de cop els quatre capítols d’Anatomía de uninstante, l’adaptació d’Alberto Rodríguez del llibre de Javier Cercas. Curiosa sèrie aquesta que té dos mirades diferents, segons visquessis o no en directe el frustrat cop d’Estat del febrer del 1981. Com que en el nostre cas sí que el vam viure, ens va produir sensacions trobades. El signant el va viure treballant a la vella redacció de La Mañana custodiats per una parella de policies que van assegurar que ens venien a protegir per si de cas. Em va tocar entrevistar les esposes (i un marit) dels parlamentaris lleidatans segrestats al Congrés: Josep Pau (Lídia), Manuel de Sárraga (Carmina), Jaume Barnola (Maria Teresa) i Maria Rúbies (Josep). En la sèrie no apareixen, esclar, encara que sí que s’esmenta La Pleta aranesa. Bona sèrie, malgrat que deixa la sensació d’un excessiu acarnissament amb Suárez, a més de carregar les tintes sobre l’ambigüitat de l’ara emèrit en el tema. Vegin-la i jutgin.