Torna el ministeri
Encara que ja està etiquetada com a sèrie de culte i també com una de les millors produccions emeses a RTVE, sempre resulta interessant i recomanable recordar i/o descobrir El ministerio del tiempo, estrenada el febrer del 2015 i que al llarg de les quatre temporades presentava un peculiar organisme secret fundat en l’època d’Isabel la Catòlica, i que durant segles es dedica a preservar la història d’Espanya, perquè res no canviï, per bé o per mal, del que ja està escrit i historiat.
Els funcionaris del temps de totes les èpoques van i venen del passat (mai al futur) redreçant greuges. Sempre s’ha dit que la sèrie, creada pels germans Pablo i Javier Olivares, va ajudar, i molt, a la divulgació de la història entre el públic més adolescent. A partir d’avui, a la franja nocturna, poden revisar-la, des del capítol 1, a Clan. Vegin-la i disfrutin de les anades i vingudes per les portes del temps dels agents Julián, Alonso de Entrerríos i Amelia, amb els seus caps Salvador, Irene i Ernesto. Segur que la disfrutaran.