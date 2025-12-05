Revenges molt fredes
Vet aquí una demostració palmària de la certesa d’aquella asseveració que Groucho Marx va deixar anar no en una, sinó en dos de les seues pel·lícules (Una nit a l’òpera i Els germans Marx a l’Oest). Ja saben, aquella d’“aquests són els meus principis, però si no els agraden, en tinc d’altres”. Doncs això és el que li ha passat a Rocío Flores Carrasco. Per si no ho saben o no ho recorden, és la filla de Rociíto Carrasco i d’Antonio David Flores i, per tant, neta de la més gran, Rocío Jurado. Fins aquí la filiació. Ara els fets. Resulta que els tribunals li han donat la raó en la demanda que havia presentat contra Óscar Cornejo i Andrés Madrid, els responsables del documental dramatitzat emès a Mediaset Contar la verdad para seguir viva en el qual sa mare denunciava maltractaments per part de son pare. A ella la van esmentar sent menor i la justícia ha decidit al seu favor. A més de compensació econòmica, el documental ha estat esborrat dels arxius. Fins aquí correcte, però ella ja negocia una altra docusèrie per explicar la veritat, en aquest cas la seua. Un exercici d’allò més arriscat.