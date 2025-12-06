Una estrena feliç
No era gens fàcil, i és de justícia reconèixer-ho, substituir, primer de tot, l’exitós Futuro imperfecto per aquesta barreja de Rodríguez de la Fuente i Frank de la Jungla, que és l’apologia de la naturalesa salvatge de la doctora Fabiola Jones, rodada a la recòndita sabana africana de Namíbia. La 1 va assumir el risc i la veritat és que va sortir bastant airosa. Empesa pel 13,00 de La revuelta de Broncano i la inevitable curiositat que desperta qualsevol estrena va obtenir un gens menyspreable 10,2. O sigui, un èxit i una estrena feliç, molt per sobre, per comparar més que res, que l’enèsima punxada de Gran Hermano 20, que no va arribar als dos dígits i que ja han decidit que avançaran el final en aquestes festes nadalenques per no perdre ni més temps ni més diners amb els anònims concursants de la flamant casa de Trescantos que no motiven ni la mateixa casa. La part dolenta de la doctora Jones és que dijous vinent haurà de veure-se-les amb l’estrena a La 2 Cat de Pla seqüència de Jordi Basté amb una hora de conversa sense editar amb Iñaki Urdangarin.