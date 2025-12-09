Antena 3 té por
A Atresmedia li ha entrat el neguit en forma de dubtes a mesura que s’atansa el televisiu moment de les campanades des de la Puerta del Sol. Sens dubte s’ha fixat en un fet tan habitual que ja és tradició: els que acomiadem el vell any i rebem el nou des de casa nostra, casa d’un familiar o a casa d’amics, tenim sintonitzada sempre La 1, però quan cau la bola i ens empassem l’últim casament i, després, per descomptat del primer brindis dels molts que queden per fer, agafem el comandament i passem a Antena 3 per veure amb quin modelet ens sorprèn Cristina Pedroche. Però com sigui que la de Vallecas, de tant innovar ja resulta pesada, les audiències són les que són i no augmenten i com que a RTVE, després del sorpasso del 2025 amb Broncano i Lalachus, han apostat per Andreu Buenafuente i Sílvia Abril, han pensat que amb la Pedroche i Chicote no en tenen prou, i han afegit a la nòmina d’aquella nit l’inefable Segura, que augmentarà la seua llegenda que ja no els queda res, televisivament parlant, per visitar.