Basté, sí, però no...
L’estrena del Pla seqüència de Basté a La 2 Cat va batre el rècord d’audiència en una cadena tan minoritària com la seua. Va fer un 9,2. Perfecte, però va ser àmpliament superat, sense sortir de Catalunya, pel TN Migdia (31,2), TN Vespre (28,9) o fins i tot el Polònia (17,2) de TV3. A la resta de l’estat, El Hormiguero de Motos amb Dan Brown i Isabel Presley (aquesta sí que és una estrella mediàtica) va arribar al 16,9 i fins i tot La revuelta de Broncano, amb Nathy Peluso, el va superar amb 12,2. O sigui, que sí, però no... I permetin-me anar un pas més enllà. L’entrevista em va semblar una xarrada amable entre amiguets, buscant més el titular que una altra cosa. I el tema del pla seqüència sense editar, el deixarem córrer. Quan la xarrada discorre en diferents escenaris (cotxe, taula amb cafès...) ja és difícilment creïble, més enllà de les pactades preguntes. Pla seqüència eren, per citar un exemple, les entrevistes a fons de Joaquín Soler Serrano. Una taula, dos cadires i deixar la càmera i el micro oberts. I això que Urdangarin era el perfecte esquer per a l’estrena. Fa por tot el que vindrà després.