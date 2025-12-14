I ara, qui posem?
A RTVE li ha caigut a sobre un “marró” dels grossos. A 17 dies vista de les campanades des de la Puerta del Sol s’ha quedat sense conductors de l’esdeveniment més seguit a la petita pantalla. Andreu Buenafuente, per prescripció facultativa, ha hagut de renunciar-hi i amb ell, la seua parella, Sílvia Abril. Fins aquí el problema. Busquem ara les solucions. Cal trobar una altra parella amb estrebada i que aguanti ferma davant de Pedroche, Chicote i el reforç de Santiago Segura. No és fàcil trobar una solució i amb tan poc marge de temps. Dilluns s’assegura que es farà públic. Ara mateix, l’opció més ben col·locada és recuperar tot un clàssic: els eterns Ramón García i Anne Igartiburu. Malament, no quedaran, segur. Una altra proposta és la de Marc Giró i Candela Peña. També agrada a les altes esferes però sense tant consens. I la més trencadora seria la de l’acabat de fitxar Jesús Vázquez i la repescada Paula Vázquez. I segur que encara s’estudien més noms sobre la taula. En qualsevol cas, en hores sortirem de dubtes. I qui sap? Potser és una fórmula guanyadora.