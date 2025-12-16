Espectacular, com sempre
Han passat ja 34 anys des d’aquell mes de desembre del 1991 en què TV3 va posar en marxa una original iniciativa nadalenca que consistia a fer un macroprograma pensat per recaptar fons relacionats amb la salut i la investigació. Cada edició supera sempre l’anterior i les recaptacions, trencant l’estereotip del català garrepa, superen sempre les expectatives.
Quan es van tancar les 17 hores de La Marató d’aquest 2025 la xifra s’aproximava als deu milions d’euros que, sens dubte, seran més si es té en compte que fins al 31 de març encara entraran donacions en caixa a falta també de comptabilitzar l’ingressat en les més de 3.000 activitats organitzades per tot Catalunya. No pretenem ser pilotes, sí, admirem que La Marató d’aquest any va tornar a ser espectacular i àgil malgrat la llarga durada, alternant entreteniment, que no frivolitat, i sentiment en una cosa que, d’una manera o altra, ens afecta a tots: el càncer. Ah, i comprovar que el seu conductor, el veterà Ramon Pellicer, segueix en estat de pura excel·lència! Com sempre.