Promocions i més promocions
Encara falten deu dies per al raïm que acomiadarà el 2025 i donarà la benvinguda al 2026 i ja comencem a estar saturats de les promocions que les diferents cadenes fan dels especials de final d’any. És veritat que unes més que d’altres.
Per exemple, la pública catalana no s’excedeix amb Miki Núñez i Laura Escanes més enllà de la seua presència davant dels micròfons de Catalunya Ràdio. A Mediaset, cosa sorprenent, té limitats Xuso Jones i Sandra Berneda als anuncis abans, durant i després dels seus programes destacant, això sí, la novetat que el brindis tindrà fons blanc a Formigal-Pantincosa. Però qui està llançant la casa per la finestra és Atresmedia. A més dels anuncis, en què Segura grinyola i Chicote, secundari de luxe, brilla per la seua absència, qui està a punt de col·lapsar el personal és Cristina Pedroche. Ara mateix, a més del seu Zapeando, ja ha estat a El Hormiguero, Y ahora Sonsoles i a la final de La Voz, tot i que ja estava gravat de feia setmanes. Això sí, no va dir res de com serà el seu esperat vestit.