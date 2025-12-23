L’esdeveniment del dia
No cal fer-hi més voltes. Si hi ha un moment, televisivament parlant, que eclipsa tots els altres, és, sense dubtar-ho ni un sol instant, el del sorteig de Nadal, habitualment, tret d’excepcions molt puntuals, cada 22 de desembre. Aquell dia, Espanya es paralitza, passi el que passi al seu voltant, per centrar els ulls en l’escenari del Teatro Real de Madrid, en els bombos i en els nens i nenes (que ja són majoria) de Sant Ildefons. De fons la cançó, número i premi, que, sigui dit de passada, sonava menor en pessetes que en euros, i amb la il·lusió que ens toqui. I si no, ja saben, tots al club de la salut. Reporters de totes les cadenes de ràdio i televisió informaven al moment i després es desplaçaven altres companys on la sort ha estat generosa. A la platea, disfresses estrafolàries però que ja són tradició. En aquest 2025 ha triomfat el del senyor vestit com la Pepa Pig. Però el millor és aquest altre testimoni, un altre clàssic, del senyor/senyora, al fons del bar, mentre corre el cava o la sidra, i el seu “jo no hi he jugat, però me n’alegro per ells”.