La caiguda de Mediaset
Si RTVE ha estat, malgrat el fiasco de La familia, ruïnós econòmicament parlant, la millor cadena d’aquest 2025, Mediaset, ha continuat costa avall sense aconseguir, no només remuntar les distàncies amb el lideratge, sinó allunyant-se’n més. Curiós el cas quan sobretot Telecinco va manar en l’audiència molts, molts anys, gràcies, sobretot a Sálvame i la força dels seus realities, sobretot Gran Hermano en les seues diferents versions. Però els substituts de Valerio Basile al capdavant de la cadena van prendre decisions que, a la llarga, s’ha vist que estaven equivocades. Van prescindir de Sálvame, el seu vaixell insígnia, que ja mostrava símptomes de decadència, i van oferir a la dosi una saturació de realities, fins al punt que l’aposta se li ha girat en contra. Gran Hermano 20 ha estat el seu gran fracàs personal, fins al punt d’haver de clausurar-lo abans de temps. I la resta de programes no han anat millor amb la intocable Ana Rosa perdent el nord en la seua lluita contra Pedro Sánchez i amb La isla de las tentaciones aguantant la casa. Aquest 2026 no apunta cap a millor.