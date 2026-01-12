El que ja es coneix, funciona
Sense pausa i amb moltes presses ha estrenat Telecinco una nova temporada de Gran Hermano Dúo, fet que ens convida a dos reflexions. Una, que Mediaset està disposada a morir fidel als seus principis (és a dir, sense canviar res dels realities que una vegada el van portar a l’èxit absolut), i dos, que les baralles televisives, si les protagonitzen coneguts, funcionen millor que les d’anònims concursants que no interessen a ningú. I així li ha anat. Acceptable acceptació d’audiència, no per tirar coets però acceptable, amb l’afegit que es va estrenar el programa fins i tot abans de donar a conèixer la totalitat de la plantilla participant. Juntament amb saludats d’altres programes, la guarda pretoriana de GHDúo la formen il·lustres veterans en hores baixes mediàticament parlant: Carlos Lozano, Carmen Borrego (amb el que havia arribat a ser!), Belén Rodríguez, Antonio Canales (més conegut ara per les seues confuses polèmiques personals que pels seus èxits professionals) o Anita Williams, l’ex, dos vegades, de Montoya. Ja veurem quina serà l’evolució.