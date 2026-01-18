L’última mohicana
Fins al divendres vinent 30 de gener, que quedarà clausurat No somos nadie a TEN, María Patiño (El Ferrol, 1971) tindrà l’honor de ser l’última mohicana d’una generació que va arribar al cel a Mediaset amb Sálvame com a líder indiscutible de la televisió en aquest país, i van entonar el cant del cigne a La familia de la tele a RTVE. S’assemblarà a un dels protagonistes del clàssic escrit el 1926 per James Fenimore Cooper. Al morir a la garjola, el jove Uncas, el seu ancià pare, queda com l’últim representant de la tribu.
Aquí ha estat Belén Esteban, la penúltima, anunciant l’adeu després del seu pas com a rebostera a La 1. Abans que ella van anar-se’n Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Carmen Borrego, Terelu Campos, Carlota Corredera (eterna suplent), Jorge Javier, que aspira ja a un retir daurat; i abans d’abans ja ho van deixar Karmele Marchante, Lydia Lozano, Raquel Bollo, Carmen Alcayde, Rosa Benito, Anabel Pantoja, Chelo García-Cortés, Víctor Sandoval... El que dèiem, María és ja l’última mohicana de tota una generació.