La polèmica amb ‘Fanzone’
Aquí defensem que cada cadena televisiva pot emetre el programa que li sembli més adequat per potenciar els seus interessos. Dit això, també hem de mostrar-nos categòrics a l’afirmar que TV3 no ha estat gens afortunada al col·locar en la seua programació l’esportiu programa Fanzone, però no perquè sigui extraordinari, excel·lent, bo, regular o pèssim... no. Simplement perquè s’emet en una cadena pública. De fet, no tenim constància que en altres televisions públiques europees s’emeti un programa similar en què es fa bandera d’un equip i es menysté i menysprea el seu màxim rival. Sí. En les retransmissions radiofòniques de RAC1 passa el mateix, a El Chiringuito, Real Madrid TV o Movistar Plus+ passa el mateix, però a la inversa. Totalment d’acord, però la diferència rau en el fet que en aquests últims casos es tracta d’empreses privades que poden fer el que vulguin, però és que TV3 és una televisió pública, i amb Fanzone comet l’error que a Catalunya no tots són necessàriament del Barça i enemics del Madrid.