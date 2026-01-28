El paradís de la Vall de Cardós
Magnífica la visita de Quim Masferrer i el seu El Foraster a la Vall de Cardós al Pallars Sobirà per presentar una sèrie de personatges la mar de singulars, targeta de visita inclosa: “No ets de la vall si no hi has nascut, hi has patit i hi has mort.” Aquest últim requisit eliminava la totalitat dels protagonistes. Tots? Tots no, perquè quedava el Juanito, un octogenari mecànic, juntament amb el seu amic, el Cisco, que no reparen més que vehicles del segle XX. Va tenir un infart, que el va deixar a les portes de la mort, i continua viu gràcies al seu marcapassos. Però n’hi va haver més: la Conchita, que, als seus 91 anys, està enfadada amb Déu per haver-se emportat el seu marit, després de 68 anys de matrimoni, ara que començaven a disfrutar de la vida; l’Enric i les seues cabres terapèutiques; o el matrimoni pallarès-australià de la Carmen i el Clive... o mossèn Joan, un sacerdot que ho sap tot dels seus feligresos, fins i tot qui va assassinar Sansa a Tor per a enveja de l’amic Carles Porta. Vist això, si la Vall de Cardós no és el paradís, li falta molt poc per ser-ho.