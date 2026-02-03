Esteso i Alma María
Cap de setmana luctuós per als mitòmans. En poques hores se’ns n’han anat Alma María Vaesken i Fernando Esteso. Dos icones de la nostra memòria popular, sobretot per als que ja tenim una edat. Els dos van formar part dels nostres minuts d’evasió televisiva. Ella, primer, als seixanta i setanta, en tots els programes de varietats de TVE com a veu solista de Los 3 Sudamericanos juntament amb Johnny, el seu marit, i Casto Darío. Qui no ha taral·lejat, més d’una vegada, el seu De Cartagena o la seua apologia d’una gerra de cervesa? I Esteso també era un fix en els mateixos programes però dels setanta i vuitanta. Va ser el còmic de la transició i del destape. Amb Mariano Ozores darrere la càmera el vam veure enllitar-se amb les actrius més destacades del cine del destape. A elles se’ls veia tot. A ell només els calçotets o els pantalons als turmells. Eren altres temps. Una altra pregunta. Qui no ha gaudit a la petita pantalla amb Los Bingueros o, sobretot amb, Yo hice a Roque III, ja una pel·lícula de culte, amb el seu “germà” Pajares, i Antonio Ozores?