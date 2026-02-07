Adeu a les Mamarazzis
La 2 Cat prescindeix del programa de xafarderies del cor de Laura Fa i Lorena Vázquez, però no pateixin si en són fans. Podran retrobar-se amb la parella de xafarderes a Cafè d’idees (La 2), Espejo público (Antena 3) o Col·lapse (TV3). S’ha complert, i no és per presumir-ne, el que ja vam vaticinar després de la seua estrena a La 2 catalana. Les Mamarazzis estan molt bé per a les seues col·laboracions en premsa escrita, els seus pòdcasts o seccions dins d’altres programes, però no en tenien prou per conduir un espai setmanal sobre xafarderies del món rosa. Els faltava ritme, excessivament accelerat, el seu pressupost era low-cost, el plató, horrorós, i les fallades tècniques, excessives. O sigui, un desastre que no només no va millorar en les setmanes successives, sinó que va fer que l’audiència convencional de la pública se n’allunyés. Per això seguiran en petit format, que potser és el seu hàbitat natural mentre es plantegen una nova orientació, si és que es dona el cas, per a un nou programa. Per a nyaps com els presents ja en vam tenir prou amb el decadent Sálvame.