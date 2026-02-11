Els dilluns, cuina
Ja ha començat La 1 d’RTVE a promocionar el seu Top Chef: Dulces y Famosos, que un pensa que ja era hora perquè els capítols estan gravats des de després de l’estiu, setmana de setembre amunt avall. El concurs de rebosteria per a famosos, coneguts i saludats, amb Belén Esteban, Marina Castaño i Antonio Resines com a caps de cartell, el posaran la nit dels dilluns després de La revuelta. És el més normal perquè a la pública aquell dia és el destinat a temes culinaris. El començaran a emetre quan tanqui DecoMasters, ja en la recta final, que no ha provocat entusiasmes indescriptibles, la veritat. Els jurats no seran els de sempre. Hi seran Paco Romero, cuiner; Osvaldo Gross, pastisser, i Eva Arguiñano, rebostera. I quan acabi la cosa, començaran ja amb el concurs titular dels dilluns, MasterChef, amb un canvi de sortida. Ja no hi serà, després de 38 edicions, Samantha Vallejo-Nágera, substituïda per la influencer Marta Sanahuja, més coneguda a les xarxes com a Delicious Marta. Sí que segueixen, no patiu, Pepe Rodríguez i Jordi Cruz.