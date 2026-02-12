Benidorm és cosa de xarxes
RTVE, impertèrrit davant del defalliment, s’ha negat a suprimir el Benidorm Fest malgrat que ja no complia la missió per la qual va ser creat: escollir la representant de la casa, que no d’Espanya, al festival d’Eurovisió. La cosa, tret de canvis d’última hora, és que no sap exactament per a què serveix. Un festival musical més amb cantants i grups molts dels quals no passarien el càsting d’OT, Eufòria, La Voz o, fins i tot, Got Talent. L’audiència va ser la que va ser. Dolenta no, però tampoc excepcional. Per sota d’El Hormiguero, normal, i La revuelta i gairebé atrapada per l’edició de Sant Valentí de First dates. Però a La 1 això li és igual. El seu negoci són les xarxes, on els eurofans arrasen. I ja està. De la primera semifinal destaca la nova espantada de Luna Ki, la segona ja, abans de saber que no passava a la final. I, a casa, ens vam alegrar que passés Kitai. Com no anava a passar amb un tema la primera estrofa del qual declara que “vull beure la teua saliva sense barrejar-la amb rom”. També van sobrar qualificatius tipus “històric”, “sorprenent” o “meravellós”...