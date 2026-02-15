Una mica de til·la, sisplau
El presentador, el basc Egoitz Txurruka (Mallabia, 1991), debutant a la pública estatal, va demostrar estar encara molt verd i li falta deixar-se anar i interactuar més amb concursants, públic i espectadors. I resoldre el que deixa anar mil vegades, “bona tarda”, passades les onze de la nit. Està gravat i sens dubte pensaven posar-ho a la sobretaula, però sonava molt lleig, la veritat. I encara n’hi va haver més. Les preguntes eren majoritàriament molt fàcils i les fallaven (por fa saber el nivell dels que no van passar el càsting) i, sobretot, el ritme era massa vertiginós i els constants canvis de pla provocaven vertigen.
En l’excés d’estrenes d’RTVE aquest 2026, és que a aquest pas no se’n consolidarà cap per fugaços, li va tocar el torn a Trivial Pursuit, adaptació televisiva del joc de taula que va fer furor als 90. El van posar a la franja nocturna dels divendres, després d’una tanda de Cifras y letras, i no va arribar als dos dígits, potser perquè era massa dosi de concursos culturals en tan poc espai de temps i en l’avantsala del cap de setmana.