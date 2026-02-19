Promos amb sentiment
Els anuncis televisius és el que tenen. N’hi ha de bons, pocs, regulars, bastants, i dolents, molts. Però n’hi ha d’altres, molt de tant en tant, que es converteixen en entranyables. Aquest és el cas d’un que ha estat emetent Movistar (sí, ja sé que no és una plataforma en obert) els dies de partit. El protagonitzen tres actors: un nen, un adult i un ancià. Els tres, que en realitat són dos en la trama, defensen el futbol com un element vital en la cohesió social i als acords del meravellós bolero Contigo aprendí (no tot ha de ser Rosalía o Bad Bunny) compost pel mestre Armando Manzanero als seixanta. El missatge és tan emotiu com contundent: la vida és el que passa entre el dia en què el teu pare et va portar per primera vegada a l’estadi i el dia en què tu el portes a ell. Si no l’han vist encara, facin-ho, segur que se’ls posa un nus al coll. Un cant d’amor al futbol, malgrat les malifetes del VAR, i a la relació paternofilial a través de l’esport de la pilota com poques vegades s’havia vist en una petita pantalla. Sens dubte es mereixeria algun premi.