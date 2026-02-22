El ‘Trivial’ de La 1 no ensenya
O potser hauríem de dir, malgrat la seua pesada promoció, que amb el Trivial Pursuit de La 1 no s’aprèn i, encara millor, que allunya els espectadors de la petita pantalla. Per segona setmana consecutiva, l’audiència del programa que presenta un encara desubicat Egoitz Txurruka ha estat un fiasco. No va arribar als dos dígits, encara que al seu favor val a dir que competir amb tan poc bagatge en aquesta franja horària amb Antena 3 i Telecinco és poc menys que un suïcidi. El concurs, basat en el popular joc de taula dels 80 i 90, manté els mateixos defectes (clar, com els han de corregir si porta gravat una eternitat): excessiva rapidesa i una calamitosa realització que ens recorda molt, molt aquells zooms que va popularitzar als 70 Valerio Lazarov. Amb tant de canvi de pla, cada deu segons, no hi ha qui sigui capaç de parar atenció al que està veient. I un detall més. En l’estrena, el 13 de febrer, es van passar tres entregues. Aquest divendres, cinc. Això vol dir que desitgen liquidar-lo com més aviat millor i posar alguna cosa més competitiva al seu lloc.