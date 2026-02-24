Al final va ser el més vist
És evident que no existeix una relació causa-efecte, però no deixa de ser curiós que, després que Anatomía de un instante fos el més vist de la nit de diumenge, Moncloa anunciï que avui s’aprovarà desclassificar els papers del 23F. Sí, ja sé que s’ha iniciat un corrent d’opinió que es pregunta si desclassificar els papers vol dir tots o uns quants. Pensem que tots, perquè per dates, 45 anys després, ja han prescrit.
Però en qualsevol cas felicitacions a La 1 que, malgrat que l’acabament de la quarta entrega (es van projectar els quatre alhora) va finalitzar a les telúries, va tenir una mitjana d’audiència del 15,1 per cent (el primer es va enfilar fins al 17,6), superant de molt la telenovel·la turca d’Antena 3 i la pesada, però gens nova, picabaralla de Gran Hermano Dúo a Telecinco. I d’altra banda ens en alegrem també perquè, malgrat que dubtem que el sector més adolescent de l’audiència s’enganxés a la trama sobre els preparatius del fallit cop d’Estat de l’any 1981, almenys es va demostrar que hi ha aquells que encara s’interessen pel tema.