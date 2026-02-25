La ‘Mortadel·la’ d’Arbeca
Mortadel·lo, el cinquanta per cent de Filemó, creat pel geni d’Ibáñez, era un mestre de l’art de la disfressa. Doncs aquest dilluns, en la visita d’El foraster a Arbeca, Quim Masferrer es va trobar amb una més que notable col·lega en les habilitats del superagent de la TIA. Es tractava de la Carmen, 88 anys, que presumeix que es disfressa com ningú i, tal qual, en un tres i no res, li va muntar al presentador un pas de modelets al pati de casa en el qual va aparèixer com a aguerrida militar, musical mexicana, troglodita escapada d’Atapuerca i esborronador goril·la. Quim Masferrer es va quedar bocabadat. Però encara n’hi va haver més. El Foraster va trobar el seu substitut. Un nen, el Josep, que va assegurar que de gran volia ser ell a la vida perquè li agrada parlar amb la gent. El Quim li va prometre que quan es jubili (ell, no el nen) li regalarà el seu micro. Gravat queda. El programa, brillant com sempre amb una sàvia barreja d’humor i emoció, va arrasar a Catalunya. Amb un 25,4 li va treure 17 punts a El Hormiguero, que tenia Pedri i Ferran Torres com a convidats de Pablo Motos.