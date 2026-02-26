La 1 aclareix les seues nits
Després de donar-li moltes voltes i canviar algunes coses, La 1 d’RTVE sembla que, al final, té clar què fer amb la seua programació nocturna de dilluns a divendres, almenys a curt termini, i sempre després de La revuelta, per continuar mantenint aquesta segona posició en el rànquing d’audiències darrere, cada vegada menys, la veritat, d’Antena 3 i traient avantatge a la tercera, Telecinco. Així les coses, ja sabem que dilluns és cosa de masters. Encara DecoMasters i, quan acabi, l’enèsima entrega de MasterChef. Els dimarts li toca a The Floor, que no repeteix els índexs d’acceptació de la primera i brillant temporada. Els dimecres, rebosteria, amb Top Chef: Dulces y famosos. Els dijous, com que això de Buenafuente encara va per llarg, apareix Dani Rovira i el seu Al margen de todo, aposta arriscada, per cert, i els divendres, la dupla Cifras y letras i el fiasco de Trivial. Això és el que hi ha, almenys fins d’aquí a unes setmanes. I els caps de setmana?, es deuen preguntar. Doncs això queda en mans de sèries i llargmetratges, fins que es trobi res millor.