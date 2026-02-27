Els Goya més catalans
Por segona vegada, i de l’anterior ja han passat 26 anys, la gala dels Premis Goya, la més florida dels esdeveniments cinematogràfics que es porten a terme a Espanya, se celebrarà a Catalunya. L’Acadèmia del Cine, que no dona puntada sense fil, amb la col·laboració d’RTVE, el seu imprescindible altaveu mediàtic, s’ha abocat amb la col·laboració de la Generalitat, que veu una oportunitat única de vendre’s a la Meseta. Perfecte.
La cerimònia es podria seguir en català a través de La 2 Cat. Bona part dels presentadors de l’esdeveniment són d’aquí, igual que cantants i col·laboradors, aprofitant, a més, que moltes de les pel·lícules candidates als premis importants tenen una notable presència catalana. Així que, en principi, tot està programat perquè la festa sigui completa. I amb les menys fallades tècniques possibles. La clau és si aconseguirà ser breu i àgil i no superar de molt les tres hores de durada. I abans que es porti a terme, convindria que, d’una vegada per totes, l’in memoriam pugui seguir-se des de casa, com Déu mana. Difícil, però no impossible.